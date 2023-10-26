Божович заявил, что «Крылья Советов» показывают «сексуальный» футбол

Бывший главный тренер «Амкара», московского «Динамо» и «Ростова» Миодраг Божович заявил, что игроки «Крыльев Советов» в текущем сезоне стараются показывать «сексуальный» футбол, который нравится зрителям.

«Гуллит (нидерландский специалист Рууд Гуллит тренировал грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») в 2011 году. — Прим. «Чемпионата») про это говорил. А я только один раз пошутил про сексуальный футбол, и меня начали связывать с этой фразой. Но мне нравится, я не против. Под этим подразумевается очень красивый футбол, который нравится зрителям.

Сегодня я в России такого не вижу. Может быть, «Крылья Советов» чуть-чуть его показывают. Они занимаются игрой – это самое главное. Неважно, какие у тебя деньги — главное, чтобы футбол оставался игрой», — приводит слова Божовича «РИА Новости Спорт».