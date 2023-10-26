Василий Уткин рассказал о состоянии своего здоровья на фоне слухов про атеросклероз

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин рассказал о состоянии своего здоровья на фоне слухов о серьёзных проблемах с сердечно-сосудистой системой из-за лишнего веса.

«Ребят, о моём здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что у известного спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина диагностировали атеросклероз. Его вес превысил отметку в 200 кг. Врачи советуют Уткину экстренно садиться на диету и начинать заниматься похудением.