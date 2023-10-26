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Вратарь «Барселоны» тер Штеген: мы знаем, что Беллингем может создать момент из ничего

Вратарь «Барселоны» тер Штеген: мы знаем, что Беллингем может создать момент из ничего
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме в преддверии очного матча команд в чемпионате Испании.

«Мы знаем, что он может создать момент из ничего. Он обладает большим набором качеств, что в какой-то мере помогает компенсировать уход Бензема. Несмотря на то что это игрок совершенно другого профиля, он создаёт большую опасность при владении мячом и здорово интерпретирует пространство», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Реалом» в грядущую субботу, 28 октября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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