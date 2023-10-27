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«Брайтон» обыграл «Аякс» в 3-м туре Лиги Европы. Ансу Фати отметился голом

«Брайтон» обыграл «Аякс» в 3-м туре Лиги Европы. Ансу Фати отметился голом
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором английский «Брайтон» играл с нидерландским «Аяксом». Матч проходил на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Встреча завершилась победой «чаек» со счётом 2:0.

На 42-й минуте встречи с передачи полузащитника Каору Митомы счёт открыл нападающий «Брайтона» Жоао Педро. Во втором тайме на 53-й минуте с передачи Симона Адингры преимущество хозяев удвоил форвард «чаек» Ансу Фати, установив окончательный счёт в матче.

Таким образом, после трёх туров группового этапа Лиги Европы команда Де Дзерби набрала четыре очка и занимает третье место в квартете B. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Аякс» заработал два очка и располагается на последнем месте в группе. Возглавляет квартет «Марсель», у которого в активе пять очков.

Лига Европы . Группа B. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Окончен
2 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Педро – 42'     2:0 Фати – 53'    
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