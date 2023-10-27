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Игрок «Пари НН» Кухарчук: посвятить стих Юрану? Почему бы и нет! Надеюсь, всё впереди

Игрок «Пари НН» Кухарчук: посвятить стих Юрану? Почему бы и нет! Надеюсь, всё впереди
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук рассказал о своей любви к написанию стихотворений.

«Сочинять стихи — моё хобби. Бывает, приходит муза и чик-чик: могу сесть и что-то написать — необязательно про футбол. Муза приходит к творческим людям, а футболисты тоже творческие. Хотел бы посвятить стих Юрану? Почему бы и нет! Надеюсь, всё впереди», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Кухарчук присоединился к новгородскому клубу перед летом 2023 года. В текущем сезоне 33-летний форвард принял участие в девяти матчах «Пари НН» во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 400 тысяч.

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