Моуринью: команда, у которой есть Лукаку, имеет больше шансов победить

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Славией» (2:0). Голы в этой встрече забили Эдоардо Бове на 1-й минуте и Ромелу Лукаку на 17-й. В обоих случаях результативными передачами отметился Стефан Эль-Шаарави.

«Мы использовали прессинг, чтобы не давать сопернику играть, и хорошо справились с этим в первом тайме. Во второй половине энергичность и интенсивность нашей игры снизились. У нас есть футболисты, которые провели на поле каждую минуту команды в этом сезоне, поэтому интенсивность упала. «Славия» начала играть на нашей половине поля, но мы держали всё под контролем.

Эль-Шаарави играет везде. Это очень полезный футболист для нас, он важен для состава с учётом наших проблем. В «Славии», возможно, думали, что будет играть Белотти. Лукаку? Он забивает везде и в каждом турнире: когда он в вашей команде, у вас больше шансов победить», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

На счету «Ромы» девять очков после трёх матчей в группе G.