Тренер «Тулузы» — после матча с «Ливерпулем»: в раздевалке царила странная атмосфера

Главный тренер «Тулузы» Карлес Мартинес прокомментировал разгромное поражение команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ливерпулем» (1:5).

«В раздевалке царила странная атмосфера. Мы играли самобытно, старались держать мяч, когда могли это делать. «Ливерпуль» — невероятная команда. Они забивали каждый раз, когда выбегали вперёд. Это был хороший матч. Мы получили урок на будущее», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

После трёх туров «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив девять очков. «Тулуза», в свою очередь, находится на втором месте, набрав четыре очка.

В следующем туре «Ливерпуль» вновь сыграет с «Тулузой». Матч состоится 9 ноября.