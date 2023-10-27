Юрген Клопп раскритиковал главного тренера сборной Франции Дешама

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал наставника национальной команды Франции Дидье Дешама за вызов в сборную защитника Ибраима Конате. Футболист пропустил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Тулузой» (5:1).

«Сегодня его не было в составе, но мне в Конате абсолютно всё нравится. Проблема в том, что у него было несколько травм, а Дешам заставил его играть 90 и 87 минут в последних двух матчах, поэтому мы оставили его отдыхать. Он мог бы выйти на поле сегодня вечером, но ему ещё предстоит сыграть в воскресенье… Итак, господин Дешам, именно так мы даём игрокам отдых, а не на три минуты. Но в остальном мы более чем довольны Конате», — приводит слова Клоппа Footmercato.

В нынешнем сезоне Конате принял участие в девяти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.