Ансу Фати отреагировал на свой гол в матче «Брайтон» — «Аякс»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Брайтоне», прокомментировал победу английской команды в матче Лиги Европы с «Аяксом».

«Первая победа «Брайтона» в Европе, мы все счастливы! Отличная игра! Мой гол? Я получил мяч от Симона Адингра и пробил — так он и состоялся. Очень доволен и хочу забивать больше», — приводит слова Фати BBC.

Напомним, во встрече 3-го тура группового этапа Лиги Европы английский «Брайтон» играл с нидерландским «Аяксом». Матч проходил на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Встреча завершилась победой «чаек» со счётом 2:0.

После трёх туров группового этапа Лиги Европы команда Де Дзерби набрала четыре очка и занимает третье место в группе B.