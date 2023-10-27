Малком: саудовские игроки обладают большим мастерством — они похожи на бразильцев

Бывший футболист «Зенита» Малком, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», сравнил саудовских футболистов с бразильцами.

«Я смотрел матчи «Аль-Хиляля» на клубном чемпионате мира, когда клуб обыграл «Фламенго». Это серьёзный и большой клуб. Раньше не следил за чемпионатом Саудовской Аравии, но следил за «Аль-Хилялем» благодаря матчам клубного чемпионата мира. Единственное, что нужно сказать: я чувствую себя удовлетворенным здесь, в Саудовской Аравии. Все люди щедрые, всё красиво и чудесно. Когда мой сын вырастет, я скажу ему, что Саудовская Аравия — замечательная страна не только для игры в футбол, но и для жизни.

Саудовские игроки обладают большим мастерством. Я чувствую, что по мастерству они похожи на бразильцев. Вижу много бразильского футбола здесь, в Саудовской Аравии», — приводит слова Малкома Ariyadhiah.