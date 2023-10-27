Балахнин: не сказал бы, что «Локомотив» — однозначный фаворит матча с «Ростовом»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Локомотивом».

«Какие перспективы у «Ростова» в игре с «Локомотивом»? Трудно говорить о перспективах, но ростовчанам очень нужны очки – команда находится в нижней части таблицы. А «Локомотив», наоборот, на пятом месте и хочет забраться ещё выше. Вроде бы соперники находятся на разных полюсах, но я бы не сказал, что железнодорожники — однозначные фавориты этого матча. Не думаю, что хозяева просто так отдадут очки. Считаю, у них есть шансы даже обыграть москвичей», — приводит слова Балахнина издание «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Ростов» и «Локомотивом» состоится завтра, 28 октября, на домашней арене ростовчан. Начало игры — в 16:30 мск.