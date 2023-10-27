Осинькин: у Захаряна всё впереди, он только начал понимать футбольную культуру в Испании

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слова Валерия Карпина о необходимости российских футболистов уезжать в европейские чемпионаты.

«Должны ли российские футболисты уезжать в Европу? А кто им в российском футболе даст гарантию, что они будут играть? Жизнь спортсмена такая, что ты всё время должен доказывать.

У Кузяева очень красивая история. Он серьёзно подвинулся в финансовом плане. Никто не может ему сказать, что он поехал туда, не жертвуя чем-то.

Захарян пошёл в клуб, который играет в Лиге чемпионов. Разница в чемпионатах, конечно, есть. То, что он был лидером здесь, не давало никакой гарантии в плане игрового времени. У него всё впереди, он только начал понимать футбольную культуру в Испании», — сказал Осинькин в шоу «Игра без мяча» на You-Tube канале РПЛ.