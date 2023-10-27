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Тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал возможную дисквалификацию Гарначо из-за эмодзи

Тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал возможную дисквалификацию Гарначо из-за эмодзи
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу возможной дисквалификации вингера Алехандро Гарначо после его сообщения о голкипере клуба Андре Онана.

«В данный момент меня это не беспокоит. Мы ведём переговоры с FA, но что вы видите, и я хочу это подчеркнуть, так это то, что мы едины. Вы видели это по посту Андре», — приводит слова наставника «Манчестер Юнайтед» журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0) Гарначо выложил в соцсетях фотографию, на которой Онана и другие игроки команды празднуют сейв после пенальти, подписав её двумя эмодзи гориллы. Вскоре аргентинец удалил пост после замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма. Позже вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана заступился за аргентинца.

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