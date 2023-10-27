Артета: у Жезуса мышечная травма, мы можем потерять его на несколько недель

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние здоровья нападающего лондонского клуба Габриэла Жезуса.

«Обследование показало, что Жезус получил мышечное повреждение. Мы можем потерять его на несколько недель. Я не могу назвать никаких сроков восстановления, потому что Габи всегда нас удивляет», — приводит слова Артеты журналист Сэм Дин в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Жезус был заменён на 81-й минуте минувшего матча Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2). В этой встрече бразильский игрок отметился одним голом и одной результативной передачей. Благодаря этой победе «канониры» после трёх матчей набрали шесть очков и на текущий момент возглавляют квартет B. В следующем туре Лиги чемпионов команда Артеты также сыграет с «Севильей». Встреча состоится 8 ноября.