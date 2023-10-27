Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета: у Жезуса мышечная травма, мы можем потерять его на несколько недель

Артета: у Жезуса мышечная травма, мы можем потерять его на несколько недель
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние здоровья нападающего лондонского клуба Габриэла Жезуса.

«Обследование показало, что Жезус получил мышечное повреждение. Мы можем потерять его на несколько недель. Я не могу назвать никаких сроков восстановления, потому что Габи всегда нас удивляет», — приводит слова Артеты журналист Сэм Дин в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Жезус был заменён на 81-й минуте минувшего матча Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2). В этой встрече бразильский игрок отметился одним голом и одной результативной передачей. Благодаря этой победе «канониры» после трёх матчей набрали шесть очков и на текущий момент возглавляют квартет B. В следующем туре Лиги чемпионов команда Артеты также сыграет с «Севильей». Встреча состоится 8 ноября.

Материалы по теме
Жезус, Эванилсон и Раум — претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android