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Дзаньоло прибыл в Турин для дачи показаний по делу об игре на ставках

Дзаньоло прибыл в Турин для дачи показаний по делу об игре на ставках
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Сегодня, 27 октября, полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло прибыл в Турин для того, чтобы быть заслушанным местной прокуратурой по делу о совершении нелегальных ставок. Об этом информирует сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Сообщается, что Дзаньоло и его представители не изменили своей позиции и по-прежнему будут утверждать, что футболист не делал ставок на матчи. Итальянский полузащитник продолжит настаивать на том, что в течение своей карьеры играл только в покер и блэкджек.

Напомним, ранее за игру на ставках на семь месяцев был дисквалифицирован полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли. Футболист «Ньюкасла» Сандро Тонали также был отстранён от футбола, но сроком на десять месяцев. При этом в клубе Дзаньоло «Астон Вилле» заявили, что поддерживают игрока и верят в его невиновность.

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