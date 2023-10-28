Майкл Оуэн назвал двух игроков, заслуживших «Золотой мяч» сезона-2022/2023

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Ливерпуля» и сборной Англии, а также обладатель «Золотого мяча» 2001 года Майкл Оуэн рассказал, какие два игрока заслуживают получить данную награду за прошедший сезон, а также назвал футболиста, который в итоге её получит.

«Кто заслуживает получить «Золотой мяч» и кто его выиграет? Что ж, я думаю, что два человека, вероятно, заслуживают выиграть «Золотой мяч» в этом году. Было несколько лет без каких-то выдающихся достижений, бывали более слабые года. Но я думаю, что в этом году, на мой взгляд, было два выдающихся кандидата: Эрлинг Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл — это был довольно впечатляющий год для него.

Но я не думаю, что он выиграет, я думаю, что он займёт достойное второе место. Потому что у Месси, очевидно, был год, о котором он, вероятно, мечтал всю свою карьеру. У него, вероятно, раньше были лучшие годы с точки зрения статистики, но выиграть Кубок мира и стать его главной звездой — это почти идеальное завершение такой карьеры, не так ли? Поэтому я удивлюсь, если он не выиграет», — приводит слова Оуэна AS.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. Ранее появилась информация, что нападающему американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси сообщили, что он — обладатель «Золотого мяча» сезона-2022/2023.