Майкл Оуэн: «Сити» проиграл пару матчей, сезон может быть вполне конкурентоспособным

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Реала Мадрид» Майкл Оуэн оценил старт сезона в чемпионате Англии.

«Сити» проиграл пару матчей, и внезапно у всех возникло ощущение, что сезон может быть вполне конкурентоспособным. Есть довольно много команд, которые находятся на вершине таблицы. Мы уже прошли почти четверть сезона, так что это достаточно приличный кусок.

И есть несколько хороших историй из отличных индивидуальных выступлений. Халанд снова неплохо стартовал, забив много голов, у Хын Мин Сона в «Тоттенхэме», очевидно, был действительно хороший старт: я думал, что он так и сделает, я думал, что этот Ангелос Постекоглу идеально ему подойдёт», приводит слова Оуэна AS.

После десяти туров в АПЛ лидирует «Тоттенхэм» с 26 очками. На второй строчке расположился «Манчестер Сити» (21 очко), имея игру в запасе, а тройку замыкает «Арсенал» (21 очко).