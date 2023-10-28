Майкл Оуэн — о Джуде Беллингеме: надеюсь, ему не придётся переживать плохие времена

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн рассказал, как полузащитнику сливочных Джуду Беллингему справляться с неудачными периодами в «Королевском клубе».

«Что ж, надеюсь, ему не придётся переживать плохие времена. И, судя по тому, как он развивается, плохих времён может и не быть. Беллингем, безусловно, очень зрелый, очень уравновешенный игрок. В этом, вероятно, его сила. Он отличный игрок, но также и действительно хороший человек. И, думаю, это помогает.

Каждый футболист должен уметь справляться с давлением из-за того, что он очень хорош, с давлением из-за того, что его хвалят, и с необходимостью твёрдо стоять на ногах, когда всё идёт хорошо. А потом, когда всё пойдёт по-другому, важно справляться с сопутствующими проблемами и уметь думать, что ты не так плох, как все о тебе говорят. Пытаться придерживаться середины как футболисту — это очень важно. Я думаю, это очень важно для каждого в жизни», — приводит слова Оуэна AS.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Беллингема в € 150 млн.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник сыграл 12 матчей, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

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