Игрок «Пари НН» Каккоев: в «Зените» была большая конкуренция. Например, у нас с Ивановичем

Футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев, являющийся воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита», рассказал, почему не получилось пробиться в основной состав сине-бело-голубых.

«Почему не удалось заиграть в главной команде «Зенита»? Шанс был. Он всегда есть. Но была большая конкуренция. Один из конкурентов – Бранислав Иванович. Когда я долго не получал игрового времени, решил уйти в аренду, в «Томь».

Уехал в аренду в Томск только в феврале 2019 года, так как надеялся пробиться в состав «Зенита»? Конечно. Я ждал до последнего. Всё-таки мой родной клуб. Но, когда уже потом понял, что не получится играть на данный момент, поговорил с родителями, и мы приняли решение, что надо играть и развиваться.

Пытался ли Семак меня удерживать? Может, что-то мне говорил, но пару раз. Поэтому я задержался в «Зените». Всё ждал, ждал. Потом понял, что не получится, и уехал», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».