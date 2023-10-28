Тренер «Брайтона» Де Дзерби: футбольный мир до сих пор не понял ценности Митомы

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о японском полузащитнике клуба Каору Митоме.

«У меня не осталось слов для описания Митомы. Он действительно недооценён, но, поверьте мне, он очень-очень недооценён. Футбольный мир до сих пор не понял ценности Митомы. Он может стать невероятным игроком для любого менеджера, не только для меня. Он безумный», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 20 октября английский «Брайтон энд Хоув Альбион» официально объявил о подписании нового контракта с японским полузащитником Каору Митомой. Соглашение рассчитано до июня 2027 года.

В общей сложности 26-летний японец провёл за «Брайтон» 54 матча, в которых забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.