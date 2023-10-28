Почеттино: мы доминировали в первом тайме с «Брентфордом» и должны были забивать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на домашней арене уступила «Брентфорду» (0:2).

«После первого тайма нужно было забивать, и мы должны были это сделать. Если ты не забиваешь, то нужно винить только себя. Что касается пропущенных голов — нельзя пропускать такие мячи. Результат сегодняшнего матча разочаровал нас. После очередного матча без забитых мячей уверенность футболистов падает. Нам нужно оставаться терпеливыми и сильными.

В первом тайме мы доминировали, мы не позволяли соперникам идти вперёд, мы не дали им нанести ни одного удара в створ ворот. Мы должны были забить. То, что это не получилось — только наша вина. Нам нужно быть более агрессивными в последней трети поля.

Нам нужно время, чтобы поверить в себя окончательно. Самое трудное – это поверить. Иногда можно выиграть даже в самом сложном матче, если у команды есть правильная вера в свои силы», — приводит слова Почеттино BBC.

По итогам сегодняшнего матча «Брентфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 10 игр. «Челси» находится на 11-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм Хотспур» (26).