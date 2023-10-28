Деограсия: жаль, что с «Крыльями» мы не смогли достичь такого результата, как с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Сегодня было прохладно. Что касается всего остального, мы никогда не будем использовать это как отговорку.

Что думаю о густом тумане? Я сам с Канарских островов, такого я там часто не видел. Когда ездил играть со своими командами – тоже.

С кем было сложнее — с «Зенитом» (3:1) или с «Крыльями Советов»? Это были две разные игры, их тяжело сравнивать. Жаль, что сегодня мы не смогли достичь такого результата, как в игре с «Зенитом», – приводит слова Деограсии Metaratings.ru.

После 13 матчей в РПЛ «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции с 22 очками. «Оренбург» находится в зоне стыковых игр, на 14-й строчке с 12 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.