Луис Энрике: Ли Кан Ин очень важен для «ПСЖ», мы возлагаем на него большие надежды

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о корейском полузащитнике своей команды — Ли Кан Ине.

«Мы знаем, на что способен Ли. Он не теряет мяч, создаёт численное превосходство благодаря дриблингу, обладает отличными физическими данными. Нам может очень пригодиться его универсальность – он способен играть на обоих флангах, на острие полузащиты, может также быть и ложной «девяткой». Работать с таким игроком – большое удовольствие для тренера. Мы возлагаем на него большие надежды», – приводит слова Энрике журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

Ли Кан Ин перешёл в «ПСЖ» прошлым летом из «Мальорки» за € 22 млн. В текущем сезоне кореец провёл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее Луис Энрике хвалебно высказался ещё об одном футболисте своей команды — полузащитнике Уоррене Заир-Эмери.