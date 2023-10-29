«Ницца» в Лиге 1 повторила редкое достижение 39-летней давности

Вчера завершился матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Клермоном» и «Ниццей». Встреча прошла на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. «Ницца» одержала победу со счётом 1:0.

Благодаря этому «орлята» стали первой с 1984 года командой Лиги 1, у которой нет ни одного поражения после 10 сыгранных стартовых туров. В последний раз такое удавалось «Бордо», тогда клуб впервые уступил только в 13-м туре.

Напомним, «Ницца» после данной победы поднялась на первое место турнирной таблицы Лиги 1, набрав 22 очка после 10 проведённых матчей. «Клермон» находится на предпоследней, 17-й, позиции чемпионата, в активе клуба лишь пять очков в девяти играх.