Вратарь «Факела» Беленов: если бы не сказали, что я играл в «Спартаке», и не вспомнил бы

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов ответил на вопрос, настраивался ли он на московский «Спартак» по-особенному.

«Настраивался на «Спартак» по-особенному как бывший игрок команды? Абсолютно нет. Это было давно. Если бы не сказали, что я там играл, то я бы и не вспомнил», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За «Спартак» Беленов провёл лишь один матч в официальных турнирах. Эта игра состоялась 28 августа 2010 года в рамках 19-го тура РПЛ-2009/2010. Тогда «Спартак» уступил грозненскому «Тереку» в гостях — 0:2.

Напомним, вчера, 28 октября, воронежская команда выиграла со счётом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России. Голами отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Факел» находится на 12-й позиции, у подопечных Сергея Ташуева 15 очков.