Булыкин: не думаю, что «Краснодар» надолго на первом месте. ЦСКА мастеровитее и опытнее

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 29 октября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Фаворита в этом матче нет. Идёт борьба за медали среди этих команд. «Краснодар» сейчас на первом месте, но, думаю, ненадолго — может, до зимней паузы удержатся. ЦСКА постабильнее, мастеровитее, опытнее. Думаю, армейцы должны взять верх. Или будет ничья, которой будут недовольны две команды», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 12 матчей. ЦСКА находится на седьмой строчке, заработав 18 очков.