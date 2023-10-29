Кузнецов: игра с «Краснодаром» будет нелёгкой — у ЦСКА есть проблемы в обороне

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 29 октября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«У ЦСКА есть проблемы в обороне — неизвестно, кто будет играть сзади. Интересно, по какой схеме будут играть. «Краснодар» идёт на всех парах, у них всё получается, забивают регулярно. Для ЦСКА игра будет нелёгкой.

Конечно, у «Краснодара» есть шансы показывать такие результаты весь чемпионат. Я вижу, что ребята играют с желанием, азартом и агрессией. Состав стабилизировался, хорошая длинная скамейка. Это залог успеха. Тренер грамотно распределяет игровое время для всех. Всё будет решаться в очных противостояниях с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА. С теми, кто претендует на тройку», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.