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«Пари НН» — «Сочи»: хозяева открыли счёт

«Пари НН» — «Сочи»: хозяева открыли счёт
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В эти минуты проходит встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Матч проводится на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Калинский – 38'    

На 38-й минуте матча полузащитник нижегородцев Николай Калинский открыл счёт и вывел свою команду вперёд c передачи Хуана Босельи. В атаке по центру Босельи выполнил пас низом в направлении находящегося в офсайде Зе Турбо, но тот тонко прочувствовал момент и не стал трогать мяч, а выбежавший из глубины Калинский подхватил мяч, ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в дальний угол ворот.

«Пари НН» находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков после 12 проведённых матчей. «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте. У подопечных Александра Точилина девять очков.

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