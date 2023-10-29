Мор: думаю, что «Сочи» не уволит Точилина до зимнего перерыва в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что руководство «Сочи» вряд ли отправит в отставку главного тренера команды Александра Точилина, несмотря на не самые лучшие результаты команды. Напомним, сегодня, 29 октября, «Сочи» проиграл «Пари НН» со счётом 0:1.

«Думаю, что до зимы не будет смены тренера. Если команда останется на последнем месте, зимой, возможно, они возьмут и нового тренера, и под него новых футболистов. Когда будет время, можно будет наиграть состав.

Сейчас какой смысл менять Точилина? Его только назначили. По игре в последних матчах мы видим, что «Сочи» выглядит неплохо. Поражение сегодня — это, с одной стороны, заслуга самоотверженно играющего «Пари НН», ребята выдали 120% своих возможностей, с другой стороны — невезение «Сочи», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата, команда набрала девять очков в 13 встречах.