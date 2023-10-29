Фёдор Смолов: оставил себе ретрофутболку «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о ретроформе москвичей на матч 13-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

«Оставил себе ретромайку. Было много запросов, потому что играем раз в год. Одну футболку точно себе оставляешь. С ребятами из «Урала» договорились поменяться, когда будем играть во втором круге, когда будем играть в бело-синей форме. У нас из штаба и персонала все хотят эти футболки», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Голами за москвичей отметились Тюкавин и Бителло.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.