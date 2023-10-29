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Экс-игрок ЦСКА Щенников: официально карьера не завершена, не было заявления

Экс-игрок ЦСКА Щенников: официально карьера не завершена, не было заявления
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Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал возможное завершение карьеры футболиста.

«Суперэмоции — вернуться в родной клуб, всех ребят увидел. Выйти сегодня на игру с «Краснодаром»? Я не по форме одет, ребята сами справятся без меня. Можно ли сказать, что завершил карьеру? Форма хорошая, тренируюсь каждый день. Если зимой будет какой‑то вариант, может быть, продолжу играть. Официально карьера не завершена, не было заявления», — сказал Щенников в эфире «Матч ТВ».

Ранее агент 32-летнего российского защитника Георгия Щенникова рассказал, что футболист приостановил профессиональную карьеру и в данный момент вовлечён в проект по недвижимости. Напомним, последним клубом Щенникова был московский ЦСКА.

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