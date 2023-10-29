Игрок «РБ Лейпциг» Ольмо пропустит несколько недель из-за травмы плечевого сустава

Испанский полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо пропустит несколько недель из-за травмы, полученной в матче 9-го тура Бундеслиги с «Кёльном» (6:0).

«Наш седьмой номер получил растяжение плечевого сустава во вчерашнем матче с «Кёльном» (6:0). Это выяснилось в результате обследований, проведённых поздно вечером в субботу и в течение воскресенья, в ходе которых переломы были исключены.

Испанец будет отсутствовать в составе команды в течение нескольких недель. Выздоравливай скорее, Дани!» — говорится в заявлении клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Ольмо провёл семь матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.