Ловрен призвал правительство Франции принять меры после нападения фанатов на автобус

Защитник «Лиона» Деян Ловрен отреагировал на инцидент в Марселе, где местные болельщики атаковали автобус команды.

«То, что произошло сегодня вечером с нашим тренером и с нами в автобусе, было за гранью.

Я уважаю всех в мире настоящих фанатов, но не сегодня. Эти люди пришли с явным намерением причинить серьёзные травмы. И им это удалось.

К футболу это уже не имеет никакого отношения! Если не изменить законы, однажды будет слишком поздно. Правительство должно что-то сделать.

Я желаю всем болельщикам «Лиона» благополучно вернуться домой», — написал Ловрен в социальной сети.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды камнями забросали автобус гостевого клуба. В результате чего серьёзные порезы от осколков стекла получил главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо.