Чавес: ещё не на сто процентов адаптировался в «Динамо». Нужно время

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес высказался о своей адаптации в московском клубе. По словам футболиста, он ещё не адаптировался в стане бело-голубых на сто процентов.

«Хороша игра. Мы смогли добыть победу и подняться немного в таблице. Мы быстро забили два гола. Мне кажется, я ещё не на все сто процентов адаптировался в «Динамо». В чемпионате России большая конкуренция. Мне нужно время. Постараюсь адаптироваться как можно быстрее», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчера, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге.