Ахметов: на ничью с ЦСКА наиграли, для «Краснодара» каждый матч на вес золота

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Первый тайм провели не так, как хотели, хотя тоже был у нас моменте. Во втором лучше атаковали, были хорошие моменты, не реализовали 100% моменты. На ничью точно наиграли.

Впереди «Крылья», сначала надо этот матч выиграть, а потом уже «Зенит». Сейчас каждая игра на вес золота.

Тренерский штаб старается психологически прививать нам менталитет победителя независимо от соперника: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», — сказал Ахметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.