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Калинин: люди даже бесплатно не ходили бы на сборную России, будь она неинтересна

Калинин: люди даже бесплатно не ходили бы на сборную России, будь она неинтересна
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Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался об интересе к футболу в России, а также заявил, что его карьера в сборной России ещё не завершена.

«Упал ли интерес к футболу в России? А почему вы решили, что он падает? Когда сборная России играла на «ВТБ Арене», был полный стадион. Билеты были дешевые? Будь людям неинтересна сборная России, они бы не ходили на нее, даже если бы билеты раздавали бесплатно.

Завершена ли моя карьера в сборной России? Почему? Мне только 28 лет будет. Все в моих руках и ногах. У меня есть цель и задача попасть в национальную команду. Считаю, у меня есть все, чтобы быть игроком сборной. Карпин не вызывает игроков старше 30 лет – получается, у меня еще есть два года», – приводит слова Калинина «РБ Спорт».

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