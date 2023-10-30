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Сёмин: Месси сыграл главную роль в чемпионстве Аргентины и заслужил «Золотой мяч»

Сёмин: Месси сыграл главную роль в чемпионстве Аргентины и заслужил «Золотой мяч»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что футболист Лионель Месси сыграл главную роль в чемпионстве Аргентины на ЧМ-2022 и заслужил «Золотой мяч».

«Месси — чемпион мира, блестяще провёл этот турнир. Он будет самым главным претендентом на «Золотой мяч». Ну и, конечно, Холанд. Два человека. Кого выберут — сложно сказать.

Наверное, самое важное — чемпионат мира по футболу. Важнее титула нет! Месси сыграл самую главную роль в победе Аргентины. Чемпион мира, капитан команды. Месси как никогда заслужил «Золотой мяч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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