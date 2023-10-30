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Игорь Федотов: решение судьи Бобровского повлияло на исход матча. Это самое страшное

Игорь Федотов: решение судьи Бобровского повлияло на исход матча. Это самое страшное
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Бывший судья МИР РПЛ Игорь Федотов заявил, что решение судьи Яна Бобровского повлияло на исход матча «Рубин» — «Балтика» (1:0).

«Бобровский неверно назначил штрафной удар, с которого «Рубин» забил гол прямым ударом. Учитывая трактовку единоборств на протяжении всей игры, этот эпизод вызывает больше всего вопросов. Решение повлияло на исход матча — когда я работал, за такое ставили двойку. Для арбитра влияние на исход — это самое страшное. Если бы я принимал решения, то наказал бы Бобровского за такое. Держишь планку единоборств — держи её до конца. Не можешь — не делай этого», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в РПЛ «Рубин» располагается на 11-й строчке с 16 очками. «Балтика» находится в зоне вылета, на 15-й позиции с 11 очками.

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