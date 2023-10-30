«Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» в матче Серии А

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Массими. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Аталанта» разгромила своего соперника — 3:0.
В первом тайме на пятой минуте нападающий бергамасков Джанлука Скамакка с передачи Адемолы Лукмана открыл счёт в матче, выведя свою команду вперёд. Спустя 24 минуты успех «Аталанты» развил хавбек Тён Копмейнерс. На 51-й минуте Скамакка оформил дубль, установив окончательный итог — уверенная победа «Аталанты» со счётом 3:0.
После результата данного матча у «Аталанты» в активе 19 очков. Команда идёт на четвёртом месте в чемпионате Италии, отставая от «Интера» на шесть очков. «Эмполи» набрал семь очков и располагается на 18-й строчке турнирной таблицы.
- 30 октября 2023
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