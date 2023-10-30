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«Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» в матче Серии А

«Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» в матче Серии А
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Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Массими. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Аталанта» разгромила своего соперника — 3:0.

В первом тайме на пятой минуте нападающий бергамасков Джанлука Скамакка с передачи Адемолы Лукмана открыл счёт в матче, выведя свою команду вперёд. Спустя 24 минуты успех «Аталанты» развил хавбек Тён Копмейнерс. На 51-й минуте Скамакка оформил дубль, установив окончательный итог — уверенная победа «Аталанты» со счётом 3:0.

После результата данного матча у «Аталанты» в активе 19 очков. Команда идёт на четвёртом месте в чемпионате Италии, отставая от «Интера» на шесть очков. «Эмполи» набрал семь очков и располагается на 18-й строчке турнирной таблицы.

Италия - Серия А . 10-й тур
30 октября 2023, понедельник. 20:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Скамакка – 5'     0:2 Копмейнерс – 29'     0:3 Скамакка – 51'    
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