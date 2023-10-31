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Аршавин ответил на вопрос, простят ли болельщики ЦСКА Марио Фернандеса

Аршавин ответил на вопрос, простят ли болельщики ЦСКА Марио Фернандеса
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Бывший футболист «Зенита», а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин допускает, что болельщики московского ЦСКА могут не простить Марио Фернандеса за переход в петербургский клуб, особенно после бурного празднования гола в очном матче.

«Он же не обидел болельщиков ЦСКА именно этим [пробежкой к трибуне]. Просто на него оказывалось давление из-за перехода, хотя он всегда говорил, что будет играть в ЦСКА. Поэтому он эмоционально не хотел проиграть и совершил этот забег. Нужно ли болельщикам прощать его, это их дело, может, и не простят. Просто так сложилось.

Фернандес позволил перестроить игру на пять защитников. Усилил он «Зенит» или нет, надо смотреть на большем отрезке времени, потому что он быстро травмировался», — приводит слова Андрея Аршавина «РИА Новости Спорт».

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