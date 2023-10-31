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Игорь Шалимов назвал причину поражения «Сочи» в матче с «Пари НН»

Игорь Шалимов назвал причину поражения «Сочи» в матче с «Пари НН»
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Футбольный тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 1:0.

«На мой взгляд, «Сочи» выглядел неплохо по игре, но всё испортили даже не пенальти, а манера защитников играть при потенциальном вне игры — начинают поднимать руки, ждать свистка, а надо доигрывать. В результате соперник доигрывает момент до конца, а защитникам не хватает тех двух секунд, когда они отвлекаются на жесты для арбитров. Игра ничейная, но у «Сочи» были шансы на гол, потом пенальти, а в итоге команда вообще проиграла», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, по ходу игры сочинцы не реализовали два заработанных пенальти.

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