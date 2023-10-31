Ротен — о «Золотом мяче»: это позор! По каким критериям Месси лучший?

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси, который в понедельник, 30 октября, стал обладателем восьмого в карьере «Золотого мяча».

«Это позор! Разумеется, это позор! Приз должен был выиграть Холанд. По каким критериям делают вывод, что Месси был лучшим с августа 2022 года по июнь 2023 года? Не могу найти какие-либо показатели, по которым он номер один в мире.

Если мы говорим о достижениях, то он уступает Холанду, даже несмотря на выигранный ЧМ-2022. Холанд выиграл с «Манчестер Сити» все возможные трофеи. Эрлинг — норвежец, он не мог выиграть мундиаль.

Холанд побил все рекорды. Он выиграл всё и забил больше 60 голов за сезон. Когда так делали Месси и Роналду, их вполне естественно выбирали лучшими. Но сейчас Месси забил только 20 мячей за клуб, а Роналду – 60. И мне ещё говорят, что «Золотой мяч» должен вызывать доверие? Никакого доверия к нему уже не осталось!» – приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, в прошлом году Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей турнира, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.