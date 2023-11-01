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Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры
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Бывший футболист мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

«Всё идеально. Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьёй, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь.

Конечно, я смотрю футбол, у меня дети играют в футбол. Я смотрю телевизор, когда могу, а также занимаюсь другими делами.

На данный момент я не скучаю по футболу, и это хорошо. Посмотрим, что будет через несколько месяцев», – приводит слова Азара Eurosport.

Напомним, 10 октября Азар объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Последним футбольным клубом бельгийского полузащитника стал мадридский «Реал», за который он провёл 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. В сезоне-2022/2023 бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

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