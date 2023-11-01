Ассистент Клоппа Лейндерс — о Гравенберхе: теперь мы видим Райана из «Аякса»

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс высказался о хавбеке мерсисайдцев Райане Гравенберхе.

«Мы знали, на что он способен. Сейчас мы видим Райана из «Аякса». Я не знаю точно, что случилось в «Баварии», но в чём я уверен, так это в том, что игрок с уверенностью в собственных силах и без неё — это два разных игрока. То же самое касается регулярной игровой практики. Вот почему Кубок лиги так важен для нас. Потому что мы знаем, что игрок, которые не играет, не может быть до конца в себе уверен. Райан в финальной трети поля, в роли «восьмёрки» — это игрок, который умеет выбираться из-под давления соперника. Он способен держать мяч под прессингом и при этом находить варианты продолжения атаки. Гравенберх — именно тот центральный полузащитник, которого мы искали», — приводит слова Лейндерса официальный сайт «Ливерпуля».

Гравенберх перешёл в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно из «Баварии».