Абаев: было видно, что после карьеры у Алексея Бугаева не всё складывается благополучно

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал информацию о том, что экс-футболист «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре по подозрению в сбыте наркотиков.

«Всем известно, что у Алексея Бугаева были проблемы с дисциплиной. Из-за этого он и закончил рано. После этого он пропал из поля зрения. Уже с ним никто не общается, он ни с кем не общается. Никаких новостей о нём не знали. Только несколько лет назад выходила передача, у него дома был журналист. Вроде тогда он рассказывал, что собирает макулатуру, ещё чем-то занимается.

Когда ещё были совсем молодые, у него были проблемы с режимом. Когда выходило то интервью, было видно, что у Алексея не всё складывается радужно и благополучно после карьеры. К сожалению, пришёл вот к такому», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сегодня, 1 ноября, появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.