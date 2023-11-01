Игрок «Химок» Аветисян рассказал о травме, полученной прямо перед своим голом

Полузащитник подмосковных «Химок» Петрос Аветисян рассказал, что получил травму прямо перед своим голом в ворота «Динамо-Владивосток» в матче 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«В моменте с голом показалось, что получил серьёзную травму ноги? Да! Перед голом, за три секунды до него, была борьба, и там получил чуть‑чуть повреждение. Но смог продолжить. Очень рад, что смог забить гол. После гола надо было заморозить травму. Но во время игры она уже меня не беспокоила. Очень рад, что забил первый гол за «Химки»!» — сказал Аветисян в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 1 ноября, «Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» со счётом 4:0. Аветисян забил первый гол в этом матче на 29-й минуте. Подмосковный клуб прошёл в четвертьфинал Пути регионов. Динамовцы выбыли из турнира.