Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Химок» Аветисян рассказал о травме, полученной прямо перед своим голом

Игрок «Химок» Аветисян рассказал о травме, полученной прямо перед своим голом
Комментарии

Полузащитник подмосковных «Химок» Петрос Аветисян рассказал, что получил травму прямо перед своим голом в ворота «Динамо-Владивосток» в матче 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«В моменте с голом показалось, что получил серьёзную травму ноги? Да! Перед голом, за три секунды до него, была борьба, и там получил чуть‑чуть повреждение. Но смог продолжить. Очень рад, что смог забить гол. После гола надо было заморозить травму. Но во время игры она уже меня не беспокоила. Очень рад, что забил первый гол за «Химки»!» — сказал Аветисян в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 1 ноября, «Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» со счётом 4:0. Аветисян забил первый гол в этом матче на 29-й минуте. Подмосковный клуб прошёл в четвертьфинал Пути регионов. Динамовцы выбыли из турнира.

Материалы по теме
«Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» и прошли в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android