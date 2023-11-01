РФС выразил поддержку Саудовской Аравии в связи с проведением ЧМ-2034

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте поддержал выбор Саудовской Аравии в качестве места проведения чемпионата мира по футболу – 2034.

«Александр Дюков (президент РФС. — Прим. «Чемпионата») в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку на проведение чемпионата мира от Королевства. По словам президента РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.

Учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018, РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке Федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году», — говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 31 октября, глава ФИФА Джанни Инфантино объявил о проведении ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.