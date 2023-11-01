«Спартак» Кержакова проиграл «Графичару» из второго дивизиона Сербии в Кубке

Сегодня, 1 ноября, в матче 1/16 финала Кубка Сербии встречались белградский «Графичар» и «Спартак» из Суботицы. Игра проходила на стадионе «Имени Райко Митича» в Белграде, Сербия. Стартовый свисток судьи прозвучал в 15:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу белградцев.

На 48-й минуте Страхиня Стоянович вывел белградцев вперёд.

На 57-й минуте босниец Бранко Дьюкич удвоил преимущество хозяев.

Напомним, главным тренером «Спартака» из Суботицы является россиянин Александр Кержаков, который возглавил клуб этим летом.

На данный момент команда Кержакова вылетела из Кубка Сербии, проиграв команде из второго по силе дивизиона страны. При этом «Спартак» из Суботицы в Суперлиге Сербии после 12 сыгранных матчей располагается на восьмой строчке с 16 очками.