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«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт с 1962 года

«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт с 1962 года
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«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт с сезона-1962/1963, сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) OptaJoe.

По данным источника, команда Эрика тен Хага проиграла 8 из 15 первых матчей в сезоне. Хуже результат был только в сезоне-1962/1963, когда «Манчестер Юнайтед» проиграл 9 из первых 15 матчей в сезоне.

Также сообщается, что у команды худший домашний старт с 1930 года. «Манчестер Юнайтед» проиграл 5 из 10 первых домашних матчей сезона.

Напомним, 1 ноября «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение в 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом», Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

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