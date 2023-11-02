Экс-тренер сборной России: мы долго думали, брать ли Аршавина на Евро-2008

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал о дилемме, с которой штаб национальной команды столкнулся перед Евро-2008 в связи с двухматчевой дисквалификацией Андрея Аршавина. Тренеры допускали возможность не взять Аршавина на чемпионат Европы.

«Мы долго думали об этом с Гусом и Корнеевым. Очень помог Вячеслав Иванович Колосков, у которого были хорошие отношения с УЕФА. Он помог выбить для Аршавина дисквалификацию на два матча, а это было минимальным наказанием. Если бы дисквалифицировали на три игры, исход мог быть другим для Андрея», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, на континентальном первенстве 2008 года сборная России дошла до полуфинала, где разгромно уступила сборной Испании со счётом 0:3. На пути к 1/2 финала россияне обыграли сборную Нидерландов.